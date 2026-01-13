İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Kamran Əliyev: Vətən müharibəsinin 24 iştirakçısı prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul edilib

    Daxili siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 11:02
    Vətən müharibəsinin başa çatmasından sonra keçirilmiş 6 müsabiqənin nəticələri üzrə müvəffəqiyyət qazanan 24 nəfər müharibə iştirakçısı prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni qəbul edilən gənc hüquqşünasların andiçmə mərasimində deyib.

    O, həmin şəxslərin 2020-ci ildən bildirib ki, bu gün qulluğa qəbul olan gənclərdən 1-i Vətən müharibəsinin, 1-i isə Azərbaycanın suverenliyinin bərpası uğrunda 2023-cü il sentyabrın 19-20-də Qarabağ iqtisadi regionunda qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinə qarşı keçirilmiş antiterror əməliyyatlarının iştirakçısı olmaqla, artıq prokurorluq orqanlarında xidmətlərini davam etdirəcəklər.

    Baş Prokurorluq Baş prokuror qulluq xidmət

