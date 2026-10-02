İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:56
    İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir

    Bu gün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı deyib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bir çox tanınmış ekspertlər və təhlilçilər Azərbaycanı artıq orta güc dövləti sırasına daxil edirlər:

    "Bunun da bir çox parametrləri var. Biz iqtisadi müstəqilliyi tam təmin etmişik və bu gün beynəlxalq aləmin çox dəyərli üzvüyük, öz taleyimiz öz əlimizdədir".

    İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayı
    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна, заслуживающая большого уважения на международной арене
    President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan is a country deserving great respect on the international stage
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