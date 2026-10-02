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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна, заслуживающая большого уважения на международной арене

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 11:25
    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна, заслуживающая большого уважения на международной арене

    Сегодня Азербайджан – страна, заслуживающая большого уважения на международной арене.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    Глава государства подчеркнул, что многие известные эксперты и аналитики уже причисляют Азербайджан к категории средних держав.

    "Для этого есть множество параметров. Мы полностью обеспечили экономическую независимость и сегодня являемся весьма авторитетным членом международного сообщества. Наша судьба – в наших собственных руках", - добавил президент.

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан Партия Ени Азербайджан
    İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir
    President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan is a country deserving great respect on the international stage
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