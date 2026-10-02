Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна, заслуживающая большого уважения на международной арене
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:25
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Сегодня Азербайджан – страна, заслуживающая большого уважения на международной арене.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
Глава государства подчеркнул, что многие известные эксперты и аналитики уже причисляют Азербайджан к категории средних держав.
"Для этого есть множество параметров. Мы полностью обеспечили экономическую независимость и сегодня являемся весьма авторитетным членом международного сообщества. Наша судьба – в наших собственных руках", - добавил президент.
İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir
President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan is a country deserving great respect on the international stage
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