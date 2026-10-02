Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна, заслуживающая большого уважения на международной арене

Сегодня Азербайджан – страна, заслуживающая большого уважения на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Глава государства подчеркнул, что многие известные эксперты и аналитики уже причисляют Азербайджан к категории средних держав.

"Для этого есть множество параметров. Мы полностью обеспечили экономическую независимость и сегодня являемся весьма авторитетным членом международного сообщества. Наша судьба – в наших собственных руках", - добавил президент.