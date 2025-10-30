I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Quliyev dəfn edilib
Daxili siyasət
- 30 oktyabr, 2025
- 12:13
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan Azərbaycan Ordusunun zabiti Elçin Balaxan oğlu Quliyev dəfn edilib.
"Report"un məlumatına görə, onun nəşinin qalıqları Suraxanı rayonu "Dədə Qorqud" qəbristanlığında torpağa tapşırılıb.
Dəfndə mərhumun yaxınları, eləcə də dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, şəhid zabit Elçin Quliyev 1965-ci ildə Sabirabadda anadan olub. O, Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşlərdə iştirak edib. R. Abbasov 26 fevral 1992-ci ildən Xocalıda itkin düşmüş hesab edilirdi.
