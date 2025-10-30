Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Баку похоронен шехид I Карабахской войны Эльчин Гулиев

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 12:31
    В Баку похоронен шехид I Карабахской войны Эльчин Гулиев

    В Баку похоронили шехида Первой Карабахской войны, офицера азербайджанской армии Эльчина Балахан оглу Гулиева, останки которого были найдены спустя 33 года.

    Как сообщает Report, его останки захоронены на кладбище "Деде Горгуд" Сураханского района столицы.

    На похоронах присутствовали его близкие, а также представители государства и общественности.

    Отметим, что погибший офицер Эльчин Гулиев родился в 1965 году в Сабирабаде. Он участвовал в боях Первой Карабахской войны.

    Первая Карабахская война шехид останки похороны
    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Quliyev dəfn edilib

