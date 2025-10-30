В Баку похоронен шехид I Карабахской войны Эльчин Гулиев
Внутренняя политика
- 30 октября, 2025
- 12:31
В Баку похоронили шехида Первой Карабахской войны, офицера азербайджанской армии Эльчина Балахан оглу Гулиева, останки которого были найдены спустя 33 года.
Как сообщает Report, его останки захоронены на кладбище "Деде Горгуд" Сураханского района столицы.
На похоронах присутствовали его близкие, а также представители государства и общественности.
Отметим, что погибший офицер Эльчин Гулиев родился в 1965 году в Сабирабаде. Он участвовал в боях Первой Карабахской войны.
