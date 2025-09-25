Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI
- 25 sentyabr, 2025
- 16:57
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin oktyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.
Cədvəli təqdim edirik:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
|
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi
gün
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Sumqayıt
|
Sumqayıt
|
01
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Ucar
|
Ucar, Kürdəmir, Zərdab
|
01
|
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
02
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
|
Naftalan
|
Naftalan, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Göygöl
|
03
|
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
10
|
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Salyan
|
Salyan, Neftçala
|
10
|
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Cəlilabad
|
Cəlilabad, Masallı, Yardımlı
|
10
|
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Tərtər
|
Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli, Xocavənd, Şuşa
|
10
|
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Samux
|
Samux, Gəncə, Kəlbəcər
|
10
|
10.
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Tərtər
|
Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli
|
14
|
11.
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Gəncə
|
Gəncə, Göygöl, Samux, Kəlbəcər
|
17
|
12.
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
|
Zərdab
|
Zərdab, Ağcabədi, Ucar, Göyçay, Kürdəmir
|
17
|
13.
|
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
|
Lənkəran
|
Lənkəran, Astara, Lerik
|
17
|
14.
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Şamaxı
|
Şamaxı, Qobustan
|
17
|
15.
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Sabirabad
|
Sabirabad, Saatlı, İmişli
|
23
|
16.
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Gəncə
|
Gəncə, Samux, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Kəlbəcər
|
24
|
17.
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Gədəbəy
|
Gədəbəy, Şəmkir
|
24
|
18.
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
24
|
19.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Göygöl
|
Göygöl, Daşkəsən
|
24
|
20.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
|
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Uçar, Zərdab
|
27
|
21.
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Ağcabədi
|
Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Laçın
|
29
|
22.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Salyan
|
Salyan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Biləsuvar
|
31
|
23.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
31
|
24.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Xızı
|
Xızı, Sumqayıt, Abşeron, Qubadlı, Zəngilan
|
31
|
25.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Saleh Məmmədov
|
Qəbələ
|
Qəbələ, Oğuz
|
31