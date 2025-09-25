İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 16:57
    Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin oktyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

    Cədvəli təqdim edirik:

    S/n

    Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

    Qəbulun keçirildiyi

    şəhər, rayon

    Əhatə olunan

    şəhər və rayonlar

    Qəbulun keçirildiyi

    gün

    Daxili işlər naziri

    Vilayət Eyvazov

    Sumqayıt

    Sumqayıt

    01

    Gənclər və idman naziri

    Fərid Qayıbov

    Ucar

    Ucar, Kürdəmir, Zərdab

    01

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Qoşqar Təhməzli

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    02

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

    Naftalan

    Naftalan, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Göygöl

    03

    Energetika naziri

    Pərviz Şahbazov

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    10

    Fövqəladə hallar naziri

    Kəmaləddin Heydərov

    Salyan

    Salyan, Neftçala

    10

    İqtisadiyyat naziri

    Mikayıl Cabbarov

    Cəlilabad

    Cəlilabad, Masallı, Yardımlı

    10

    Kənd təsərrüfatı naziri

    Məcnun Məmmədov

    Tərtər

    Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli, Xocavənd, Şuşa

    10

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

    İlham Mirzəliyev

    Samux

    Samux, Gəncə, Kəlbəcər

    10

    10.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Ramin Məmmədov

    Tərtər

    Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli

    14

    11.

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Gəncə

    Gəncə, Göygöl, Samux, Kəlbəcər

    17

    12.

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

    Zərdab

    Zərdab, Ağcabədi, Ucar, Göyçay, Kürdəmir

    17

    13.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

    Zaur Əliyev

    Lənkəran

    Lənkəran, Astara, Lerik

    17

    14.

    "Azərişıq" ASC-nin sədri

    Vüqar Əhmədov

    Şamaxı

    Şamaxı, Qobustan

    17

    15.

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

    Azər Məmmədov

    Sabirabad

    Sabirabad, Saatlı, İmişli

    23

    16.

    Ədliyyə naziri

    Fərid Əhmədov

    Gəncə

    Gəncə, Samux, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Kəlbəcər

    24

    17.

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Bahar Muradova

    Gədəbəy

    Gədəbəy, Şəmkir

    24

    18.

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

    Mürsəl İbrahimov

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    24

    19.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

    Zaur Mikayılov

    Göygöl

    Göygöl, Daşkəsən

    24

    20.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev

    Kürdəmir

    Kürdəmir, Uçar, Zərdab

    27

    21.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

    Anar Quliyev

    Ağcabədi

    Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Laçın

    29

    22.

    Elm və təhsil naziri

    Emin Əmrullayev

    Salyan

    Salyan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Biləsuvar

    31

    23.

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

    Anar Əliyev

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    31

    24.

    Mədəniyyət naziri

    Adil Kərimli

    Xızı

    Xızı, Sumqayıt, Abşeron, Qubadlı, Zəngilan

    31

    25.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

    Saleh Məmmədov

    Qəbələ

    Qəbələ, Oğuz

    31
    Vətəndaş qəbulu Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

    Son xəbərlər

    17:16

    Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Azərbaycanı təltif edib

    İnfrastruktur
    17:10

    AZAL yeni səyahət mövsümündə 50-yə yaxın istiqamətdə reyslər həyata keçirəcək

    Turizm
    17:07
    Foto

    Hacıqabulda vəhşi heyvan və quşların saxlanıldığı məşhur restoranlarda monitorinq keçirilib

    Sağlamlıq
    16:57

    Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    16:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının prezidenti seçilib

    Futbol
    16:46

    Rusiya ilin əvvəlindən Ukraynanın 205 yaşayış məntəqəsini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    16:40

    Azərbaycan-Albaniya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    16:40

    Nüsrət İbrahimov: "Şəffaflıq investor və vətəndaşlar üçün əsas təminat olacaq"

    Biznes
    16:36

    Nyu-Yorkda Trampın kortejinə görə daha bir prezidentin yolu bağlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti