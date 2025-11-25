İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Hökumət üzvlərinin dekabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:21
    Hökumət üzvlərinin dekabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2025-ci ilin dekabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbul cədvəli açıqlanıb.

    "Report" cədvəli təqdim edir:

    S/n

    Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

    Qəbulun keçirildiyi

    şəhər, rayon

    Əhatə olunan

    şəhər və rayonlar

    Qəbulun keçirildiyi

    gün

    Daxili işlər naziri

    Vilayət Eyvazov

    Gəncə

    Gəncə, Samux, Göygöl, Goranboy, Naftalan, Daşkəsən,

    Xocalı, Kəlbəcər

    01

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Ramin Məmmədov

    İmişli

    İmişli, Beyləqan, Saatlı, Sabirabad

    02

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Sumqayıt

    Sumqayıt, Qubadlı

    05

    Ədliyyə naziri

    Fərid Əhmədov

    Bərdə

    Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər

    05

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Bahar Muradova

    Cəlilabad

    Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl

    05

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

    Mürsəl İbrahimov

    Xaçmaz

    Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən

    05

    Fövqəladə hallar naziri

    Kəmaləddin Heydərov

    Abşeron

    Abşeron, Zəngilan

    09

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

    Zaqatala

    Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz

    11

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

    Azər Məmmədov

    Naftalan

    Naftalan, Goranboy, Xocalı

    12

    10.

    Gənclər və idman naziri

    Fərid Qayıbov

    Cəlilabad

    Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl

    16

    11.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

    Zaur Əliyev

    Sabirabad

    Sabirabad, Saatlı, İmişli

    16

    12.

    "Azərişıq" ASC-nin sədri

    Vüqar Əhmədov

    Qobustan

    Qobustan, Şamaxı

    16

    13.

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    18

    14.

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Qoşqar Təhməzli

    Saatlı

    Saatlı, Sabirabad, İmişli, Beyləqan, Xocavənd

    18

    15.

    Elm və təhsil naziri

    Emin Əmrullayev

    Ağcabədi

    Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Laçın, Kəlbəcər, Şuşa

    19

    16.

    Energetika naziri

    Pərviz Şahbazov

    Zərdab

    Zərdab, Ucar, Kürdəmir, Ağdaş, Bərdə, Ağcabədi

    19

    17.

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

    Anar Əliyev

    Kürdəmir

    Kürdəmir, Hacıqabul

    19

    18.

    Kənd təsərrüfatı naziri

    Məcnun Məmmədov

    Sabirabad

    Sabirabad, Saatlı, İmişli, Beyləqan

    19

    19.

    Mədəniyyət naziri

    Adil Kərimli

    Ucar

    Ucar, Zərdab, Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir

    19

    20.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

    Anar Quliyev

    Qobustan

    Qobustan, Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı

    19

    21.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

    Saleh Məmmədov

    Salyan

    Salyan, Neftçala

    19

    22.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

    Zaur Mikayılov

    Masallı

    Masallı, Yardımlı

    19

    23.

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

    İlham Mirzəliyev

    Naftalan

    Naftalan, Goranboy, Xocalı

    19

    24.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev

    İmişli

    İmişli, Beyləqan, Xocavənd

    22

    25.

    İqtisadiyyat naziri

    Mikayıl Cabbarov

    Zərdab

    Zərdab, Ucar

    26

    Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

