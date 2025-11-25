Hökumət üzvlərinin dekabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI
- 25 noyabr, 2025
- 16:21
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2025-ci ilin dekabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbul cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
|
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi
gün
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Gəncə
|
Gəncə, Samux, Göygöl, Goranboy, Naftalan, Daşkəsən,
Xocalı, Kəlbəcər
|
01
|
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
İmişli
|
İmişli, Beyləqan, Saatlı, Sabirabad
|
02
|
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Sumqayıt
|
Sumqayıt, Qubadlı
|
05
|
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Bərdə
|
Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər
|
05
|
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Cəlilabad
|
Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl
|
05
|
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Xaçmaz
|
Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən
|
05
|
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Abşeron
|
Abşeron, Zəngilan
|
09
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
|
Zaqatala
|
Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz
|
11
|
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Naftalan
|
Naftalan, Goranboy, Xocalı
|
12
|
10.
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Cəlilabad
|
Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl
|
16
|
11.
|
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
|
Sabirabad
|
Sabirabad, Saatlı, İmişli
|
16
|
12.
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Qobustan
|
Qobustan, Şamaxı
|
16
|
13.
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
18
|
14.
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Saatlı
|
Saatlı, Sabirabad, İmişli, Beyləqan, Xocavənd
|
18
|
15.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Ağcabədi
|
Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Laçın, Kəlbəcər, Şuşa
|
19
|
16.
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Zərdab
|
Zərdab, Ucar, Kürdəmir, Ağdaş, Bərdə, Ağcabədi
|
19
|
17.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Hacıqabul
|
19
|
18.
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Sabirabad
|
Sabirabad, Saatlı, İmişli, Beyləqan
|
19
|
19.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Ucar
|
Ucar, Zərdab, Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir
|
19
|
20.
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Qobustan
|
Qobustan, Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı
|
19
|
21.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Saleh Məmmədov
|
Salyan
|
Salyan, Neftçala
|
19
|
22.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Masallı
|
Masallı, Yardımlı
|
19
|
23.
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Naftalan
|
Naftalan, Goranboy, Xocalı
|
19
|
24.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
|
İmişli
|
İmişli, Beyləqan, Xocavənd
|
22
|
25.
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Zərdab
|
Zərdab, Ucar
|
26
Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.