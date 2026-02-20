İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Hafiz Nəsibov: Kassasiya icraatında baxılmış işlərdə əvvəlki mərhələlərdə pozuntulara yol verildiyi müəyyən edilir

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 17:17
    Hafiz Nəsibov: Kassasiya icraatında baxılmış işlərdə əvvəlki mərhələlərdə pozuntulara yol verildiyi müəyyən edilir

    Kassasiya icraatında baxılmış işlərdə ibtidai istintaq zamanı pozuntulara yol verildiyi və hələ də aradan qaldırılmadığı müəyyən edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyasının sədri Hafiz Nəsibov Hakimlərinin II Forumu çərçivəsində keçirilən panel müzakirəsində deyib.

    O bildirib ki, cinayət mühakimə icraatı müəyyən olunmuş prosedurlar çərçivəsində aparılmalıdır:

    "Cinayət prosesinin hər mərhələsi növbəti mərhələ üçün filtrdir. Pozuntularla aparılmış icraat materialları növbəti mərhələyə keçə bilməz. Kassasiya icraatında baxılmış işlərdə ibtidai istintaq zamanı pozuntulara yol verildiyi və hələ də aradan qaldırılmadığı müəyyən edilir. Həmin pozuntular bəzi qərarların kassasiya qaydasında ləğv olunmasına və işlərin apellyasiya instansiya məhkəməsinə qaytarılmasına səbəb olur. Statsistik məlumatlar onu göstərir ki, təqdimatlarda həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinin 80 faizi, həbs qətimkan tədbirinin uzadılmasının isə 90 faizi təmin edilir".

    Ali Məhkəmə hakim kassasiya Apellyasiya

    Son xəbərlər

    18:13

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    18:10

    Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    18:06

    Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏY

    Xarici siyasət
    18:05

    Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdur

    Region
    18:05

    2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötüb

    Energetika
    18:05

    WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    18:01
    Foto

    Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Sağlamlıq
    17:58

    Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaq

    Energetika
    17:49

    Aİ rəsmisi: Hərbi gərginlik İranın nüvə problemini həll edə bilməz

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti