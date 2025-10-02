İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Ədliyyə naziri Gəncədə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:45
    Ədliyyə naziri Gəncədə vətəndaşları qəbul edəcək
    Fərid Əhmədov

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov oktyabrın 24-də Gəncə şəhərində Gəncə şəhər və Samux, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Kəlbəcər rayon sakinlərini qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, vətəndaşlar Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə dair məsələlərlə bağlı 23 oktyabr tarixinədək yalnız rəsmi iş günləri və saatları ərzində Gəncə regional ədliyyə idarəsinə (ünvan: Gəncə şəhəri, 28 May küçəsi 52, əlaqə telefonu: (022) 254 45 15) müraciət edərək, habelə Ədliyyə Nazirliyinin +994 12 510 10 01 (daxili nömrə: 10941) nömrəli telefonu vasitəsilə qəbula yazıla bilərlər.

    Həmçinin [email protected] e-poçt ünvanı, eləcə də Nazirliyin rəsmi veb-saytında "Elektron xidmətlər" bölməsində "Vətəndaşların ədliyyə orqanlarında qəbula yazılması" xidməti vasitəsilə də qəbula yazılmaq mümkündür.

    Qəbula yazılan şəxslərə qəbulun keçiriləcəyi ünvan və saat barədə əvvəlcədən məlumat veriləcək.

    Vətəndaş qəbulu Ədliyyə Nazirliyi Fərid Əhmədov

    Son xəbərlər

    11:23

    "Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    Futbol
    11:23

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:21

    Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyib

    Daxili siyasət
    11:20

    Bakıda ağacların kəsilməsi faktı üzrə 4 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:20

    "İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

    Biznes
    11:13

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"

    Energetika
    11:12

    III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    11:10

    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Digər ölkələr
    11:08
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti