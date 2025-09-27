Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Anım Günü ilə bağlı video-çarx paylaşıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 14:31
    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı video-çarx paylaşıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Служба госбезопасности поделилась видеороликом в связи с Днем памяти

