    Daxili siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 08:55
    Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Abşeron-Xızı regional filialına yeni rəhbər təyin olunub.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

    Əmrə əsasən, vəzifə Rafael Zakir oğlu Məmmədova həvalə edilib.

    Qeyd edək ki, R.Məmmədov bu təyinatadək Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Gəncə-Daşkəsən regional filialının müdiri vəzifəsini icra edib.

