    Dövlət Komitəsinin sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 15:04
    Dövlət Komitəsinin sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov dekabrın 2-də İmişli rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb.

    Qəbul zamanı Saatlı, Sabirabad, İmişli və Beyləqan rayonlarından olan vətəndaşlar İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara din xadiminin təyinatı, dini icmaların dövlət qeydiyyatına alınması, dini maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi, dini icmanın kitablarla təmin edilməsi, dini təhsil, eləcə də digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.

    Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri diqqətlə dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ramin Məmmədov Vətəndaş qəbulu

