Dövlət Komitəsinin sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 02 dekabr, 2025
- 15:04
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov dekabrın 2-də İmişli rayonunda vətəndaşları qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb.
Qəbul zamanı Saatlı, Sabirabad, İmişli və Beyləqan rayonlarından olan vətəndaşlar İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara din xadiminin təyinatı, dini icmaların dövlət qeydiyyatına alınması, dini maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi, dini icmanın kitablarla təmin edilməsi, dini təhsil, eləcə də digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.
Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri diqqətlə dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
15:18
İngiltərə klubunun qapıçısı "İnter"ə keçə bilərFutbol
15:17
Kallas: Aİ Azərbaycanla sülh prosesinin dəstəklənməsi üçün Ermənistana 15 milyon avro ayırırRegion
15:16
İrəvanda 2026-cı ilin yazında Ermənistan-Aİ birinci sammiti keçiriləcəkRegion
15:08
Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölübDigər ölkələr
15:05
Özbəkistan və Azərbaycan 2026-cı ilin ikinci yarısında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
15:05
XİN: Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdırBiznes
15:04
Foto
Dövlət Komitəsinin sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:03
Foto
İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə Ev Sahibi Ölkə Sazişi imzalanıbEnergetika
15:00
Foto