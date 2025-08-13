Dövlət icra məmurlarının funksiyaları müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiq etdiyi “İcra məmurları haqqında” Qanunda qeyd olunub.
Belə ki, dövlət icra məmurları Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sisteminə daxil olan məhkəmələrin müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasını təmin edir, məhkəmələrin mülki işlər, kommersiya və inzibati mübahisələrə dair və inzibati xətalar haqqında işlər üzrə qərarlarının və qanunla icrası icra məmurlarına həvalə edilmiş digər orqanların aktlarının, həmçinin cinayət işləri üzrə azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzaların icrasını, habelə probasiya nəzarətini həyata keçirirlər.