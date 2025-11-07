DOST mərkəzləri bayram günlərində fəaliyyət göstərməyəcək
- 07 noyabr, 2025
- 12:06
Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar noyabrın 8-11-də DOST mərkəzləri və "DOST Çağrı Mərkəzi 142"-də qeyri-iş günüdür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mərkəz məlumat yayıb.
Bildirilib ki, DOST mərkəzləri və "DOST Çağrı Mərkəzi 142" bu gün saat 17:00-dək fəaliyyət göstərəcək.
