Deputat: Sumqayıtda sənaye tullantılarının Xəzərə axması problemi tam həllini tapmayıb
- 20 noyabr, 2025
- 16:50
Sumqayıtda bəzi sənaye müəssisələrinin tullantılarının Sumqayıtçaya, oradan isə Xəzər dənizinə axıdılması problemi hələ də tam həllini tapmayıb.
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi ilə bağlı təkliflər irəli sürərkən deyib.
S.Salmanova qeyd dedib ki, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin bu il apardığı yoxlamalar da bu vəziyyəti təsdiqləyib:
"Kimyəvi tullantıların su və torpaq tərkibinə mənfi təsiri Xəzərin flora və faunasına zərər vurur, həmçinin sakinlərin dənizdən istifadəsini məhdudlaşdırır. Halbuki şəhərin Kotej qəsəbəsi istiqamətində yerləşən sutəmizləyici qurğu sutkada 200 min kubmetr suyu təmizləmək gücünə malikdir. Lakin bu potensial tam şəkildə istifadə olunmur. Hazırda 18 nöqtədən Xəzərə çirkab suların axıdılması müşahidə olunur və onların mövcud qurğuya birləşdirilməsi ilə böyük bir ekoloji riskin qarşısını almaq mümkündür. Bu baxımdan təklif edirəm ki, Sumqayıtda sutəmizləyici sistemlərin bərpası və genişləndirilməsi istiqamətində təcili tədbirlər həyata keçirilsin. Bu, həm dənizin ekoloji mühafizəsinə, həm də şəhər əhalisinin sağlam yaşayış mühitinin qorunmasına xidmət edəcək".
Deputat, həmçinin məişət tullantılarının utilizasiyası və daşınması ilə bağlı problemin olduğunu, hazırda 500 mindən çox əhalisi olan Sumqayıtda tullantıların həcmi ildən-ilə artdığını deyib:
"Mövcud poliqon isə bu yükü daşımaqda çətinlik çəkir. Tullantıların yandırılması nəticəsində yaranan tüstü və kəskin qoxu ətraf yaşayış məntəqələrində haqlı narazılıqlara səbəb olur. Bu, təkcə ekoloji deyil, eyni zamanda sosial məsələdir. Ona görə təklif edirəm ki, Sumqayıtda müasir tullantıların utilizasiyası zavodu inşa olunsun. Belə bir müəssisənin yaradılması həm ekoloji tarazlığın qorunmasına xidmət edər, həm də şəhərin "yaşıl iqtisadiyyat" və "yaşıl şəhər" konsepsiyasına tam uyğun olardı".
S.Salmanova həmçinin qeyd edib ki, Sumqayıt kimi sənaye şəhərində peşə təhsili sisteminin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət kəsb edir:
"Hazırda şəhərdə cəmi üç peşə məktəbi fəaliyyət göstərir, halbuki burada 220-dən çox sənaye müəssisəsi, o cümlədən 30-dan artıq iri zavod mövcuddur. Müəssisələrin əksəriyyəti texniki və xidmət sahələrində ixtisaslı kadr çatışmazlığı ilə üzləşir. Bu baxımdan təklif edirəm ki, Sumqayıtda yeni peşə təhsili müəssisələri yaradılsın və onların tədris proqramları sənaye müəssisələri ilə birgə hazırlanaraq əmək bazarının real tələblərinə uyğunlaşdırılsın. Bu yanaşma həm işsizlik səviyyəsinin azalmasına, həm də yerli gənclərin öz şəhərində yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi formalaşmasına şərait yaradacaq. İş yerlərinin məhz Sumqayıtda artması sakinlərin paytaxta üz tutma ehtiyacını azaldar, bu isə öz növbəsində sosial balansın qorunmasına, Bakı–Sumqayıt yolundakı nəqliyyat yüklənməsinin azalmasına və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərər".
Deputat Sumqayıtın gələcək inkişafı üçün yerli kadr potensialının daha səmərəli qiymətləndirilməsi və təşviqinin mühüm əhəmiyyət daşıdığna diqqət çəkib.
"Şəhərdə sənaye, təhsil və texnologiya sahələrində yüksək ixtisaslı mütəxəssislər yetişib və bu potensialın idarəetmə səviyyəsində daha geniş əksini tapması həm sosial ədalət, həm də səmərəlilik baxımından məqsədəuyğundur. Yerli mütəxəssislərin məsul vəzifələrdə təmsilçiliyinin artırılması Sumqayıta daha dərindən bağlı, şəhərin spesifik problemlərini yaxından tanıyan rəhbər kadrların formalaşmasına imkan verər. Bu addım həm də gənclər üçün nümunə olar və onların doğma şəhərdə inkişaf edib irəliləməsinə əlavə stimul qazandırar", - deyə o vurğulayıb.