    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:42
    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar
    Hikmət Babaoğlu

    Bu gün qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz vətənlərinə, tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu Qərbi Azərbaycan məsələsinə həsr olunmuş müzakirə çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, qərbi azərbaycanlıların torpaqlarına qayıtması həm Azərbaycan Konstitusiyası, həm də beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri çərçivəsində aktual və zəruridir:

    "Eyni zamanda, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması, onların öz tarixi torpaqlarına qayıtması, əcdadlarımızın bizə miras qoyduğu coğrafiyada mədəniyyətimizin yenidən dirçəldilməsi hər bir azərbaycanlının həm arzusu, həm də haqqıdır".

