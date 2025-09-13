İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Daşbulaq kəndinə qayıdan sakin: Xalqımızın bu sevincli anları şəhidlərimizin də ruhunu şad edir

    Daxili siyasət
    • 13 sentyabr, 2025
    • 19:35
    Daşbulaq kəndinə qayıdan sakin: Xalqımızın bu sevincli anları şəhidlərimizin də ruhunu şad edir

    Xalqımızın bu sevincli anları şəhidlərimizin də ruhunu şad edir.

    Bu fikirləri "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına müsahibəsi zamanı Xocalı rayonu, Daşbulaq kənd sakini Aydın Əliyev bildirib. 

    "Öncə bu günü bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Düşünürəm ki, bizim onların ruhuna mənəvi borcumuz çoxdur. Onlar bizim rahat və firavan yaşamağımız üçün şəhid olublar. Bu gün biz torpaqlarımıza böyük sevinc hissi ilə köçürük. Hər kəs bir-birinə gözaydınlığı verir, bir-birini təbrik edir", - kənd sakini deyib.

    Qeyd edək ki, "Böyük Qayıdış" proqramına uyğun olaraq, sentyabrın 13-də Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndinə əhalinin köç prosesi həyata keçirilib. Kəndə ilk mərhələdə 67 nəfərdən ibarət 13 ailə köçürülüb. Bu, Xocalının Daşbulaq kəndinə ilk köçdür.

    Daşbulaq Xocalı məcburi köçkün

    Son xəbərlər

    20:44

    Londonda etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb

    Digər ölkələr
    20:30

    Polşa Rusiya təhdidinə görə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, hava limanı bağlanıb

    Digər ölkələr
    20:26

    Argentina Ukraynaya qoşun göndərmə imkanını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:25

    Tbilisidə "Vizasız rejimi qoruyaq" adlı aksiya keçirilir

    Region
    20:18

    Zelenski Avropaya səslənib: Sanksiya tətbiq etməmək üçün bəhanə axtarmayın

    Digər ölkələr
    20:07

    Madriddə bardakı partlayışda xəsarət alanların sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:02
    Foto

    Cəlilabadın Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıb

    Daxili siyasət
    19:54

    Slovakiyada idman təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:40

    Fransanın müxalifət nümayəndəsi: Etirazlar Makronun istefası ilə nəticələnməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti