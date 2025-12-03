İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ceyhun Cəlilov: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasının iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirəcək

    Daxili siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 21:35
    Zəngəzur dəhlizi türk dünyasının iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirəcək.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu İkinci Azərbaycan–Türkiyə Regional İqtisadi Forumunda çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəlilov deyib.

    C. Cəlilov Zəngəzur dəhlizinin bölgənin gələcək iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən əsas layihələrdən biri olduğunu bildirib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidentinin siyasi iradəsi nəticəsində reallaşacaq dəhliz Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birbaşa quru əlaqəsi yaradacaq, regional ticarət və logistikanı sürətləndirəcək.

    Ceyhun Cəlilov həmçinin Naxçıvanın türk dünyasının mühüm coğrafi mərkəzlərindən biri kimi bu gün həm də yeni iqtisadi əməkdaşlıq platformasına çevrildiyini deyib.

    "Forum dövlət başçılarının müəyyən etdiyi kursun ardıcıl davamıdır və iki ölkənin siyasi birliyi iqtisadi tərəfdaşlığı daha da gücləndirir", – deyə o vurğulayıb.

    Zəngəzur dəhlizi Naxçıvan səlahiyyətli nümayəndə
    Джейхун Джалилов: Зангезурский коридор усилит экономическую интеграцию тюркского мира

