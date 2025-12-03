Джейхун Джалилов: Зангезурский коридор усилит экономическую интеграцию тюркского мира

Зангезурский коридор усилит экономическую интеграцию тюркского мира.

Как передает Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов, выступая на Втором Азербайджано-Турецком региональном экономическом форуме.

Д. Джалилов отметил, что Зангезурский коридор является одним из ключевых проектов, определяющих будущий экономический ландшафт региона.

Он подчеркнул, что коридор, который реализуется благодаря политической воле Президента Азербайджана, создаст прямое сухопутное сообщение между Турцией и Азербайджаном, а также ускорит региональную торговлю и логистику.