Azərbaycanda bu ilin doqquz ayında 45 minə yaxın ölüm qeydə alınıb
Daxili siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 15:11
Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərbaycanda 45 minə yaxın ölüm qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sözügedən aylar ərzində ölkədə 44 min 409 ölüm halı qeydə alınıb və 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 5,7-dən 5,8-ə qədər artıb.
