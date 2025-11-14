İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda bu ilin doqquz ayında 45 minə yaxın ölüm qeydə alınıb

    • 14 noyabr, 2025
    • 15:11
    Azərbaycanda bu ilin doqquz ayında 45 minə yaxın ölüm qeydə alınıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərbaycanda 45 minə yaxın ölüm qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sözügedən aylar ərzində ölkədə 44 min 409 ölüm halı qeydə alınıb və 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 5,7-dən 5,8-ə qədər artıb.

    Son xəbərlər

    15:41

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıb

    Energetika
    15:35

    AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:34

    PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə verib

    Futbol
    15:32

    Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilir

    Sosial müdafiə
    15:31

    Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:29

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:28

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblar

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    15:28

    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ

    Hadisə
