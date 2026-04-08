Beynəlxalq Təlim Mərkəzində hər il 3 min hava gəmisi heyətinin hazırlanması planlaşdırılır
Daxili siyasət
- 08 aprel, 2026
- 17:37
Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzində hər il 3 min hava gəmisi heyətinin hazırlanması planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzin Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə baş tutan açılışı zamanı məlumat verilib.
Bildirilib ki, Beynəlxalq Təlim Mərkəzində hər il hava hərəkətini idarəetmə üzrə təxminən 30 dispetçerin də hazırlanması nəzərdə tutulur.
