В Международном учебном центре планируется подготовка 3 тыс. членов экипажей воздушных судов

В Международном учебном центре в Национальной академии авиации планируется ежегодная подготовка 3 тысяч членов экипажей воздушных судов.

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы во время открытия учебного центра.

Было отмечено, что в Международном учебном центре ежегодно будут проходить подготовку также около 30 диспетчеров управления воздушным движением.