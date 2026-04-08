В Международном учебном центре планируется подготовка 3 тыс. членов экипажей воздушных судов
Внутренняя политика
- 08 апреля, 2026
- 18:07
В Международном учебном центре в Национальной академии авиации планируется ежегодная подготовка 3 тысяч членов экипажей воздушных судов.
Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы во время открытия учебного центра.
Было отмечено, что в Международном учебном центре ежегодно будут проходить подготовку также около 30 диспетчеров управления воздушным движением.
