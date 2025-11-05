Baş prokurorun iştirakı ilə Zəngilanda ağacəkmə aksiyası keçirilib
Daxili siyasət
- 05 noyabr, 2025
- 11:45
İşğaldan azad edilmiş bölgələrin yenidən qurulması, yaşıl bərpa və davamlı inkişaf istiqamətində həyata keçirilən layihələrə dəstək məqsədilə Zəngilan şəhərində ağacəkmə aksiyası keçirilib.
"Report"un Zəngilana ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, aksiyada Baş prokuror Kamran Əliyev, hərbi prokuror Bəhruz Əhmədov, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev və digərləri iştirak edib.
Qeyd olunub ki, hər ağacın torpağa əkilməsi Azərbaycanın milli birliyi, müstəqilliyi və tarixi Zəfərin simvolu kimi qiymətləndirilib, həm rəmzi, həm də ekoloji əhəmiyyət daşıyıb.
Son xəbərlər
12:59
Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edirRegion
12:56
İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunurMaliyyə
12:55
Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdırDin
12:49
Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilibİnfrastruktur
12:48
Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdirRegion
12:46
Bahar Muradova: Azərbaycanın tolerantlığı, multikultural dəyərləri dünyaya nümunədirDin
12:43
Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZEkologiya
12:38
Belçikada dronlarla bağlı fövqəladə iclas keçiriləcəkDigər ölkələr
12:37