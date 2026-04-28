İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Bakının 4 rayonunda sel və daşqınların təhlükəsizliyi ilə əlaqədər istinad divarları tikiləcək

    Daxili siyasət
    • 28 aprel, 2026
    • 12:14
    Bakının 4 rayonunda sel və daşqınların təhlükəsizliyi ilə əlaqədər istinad divarları tikiləcək

    Bakının 4 rayonunda sel və daşqınların təhlükəsizliyi ilə əlaqədər istinad divarları tikiləcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla təsdiqlənmiş Bakı şəhərində və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları və yaranan sel suları nəticəsində dəymiş zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görüləcək işlərin siyahısına daxil edilib.

    Sərəncamda qeyd edilib ki, istinad divarları Suraxanı, Səbail, Binəqədi və Xətai rayonlarında tikiləcək.

    İlham Əliyev Güclü yağışlar Sərəncam Bakı şəhəri Sel
    В четырех районах Баку построят подпорные стены против селевых потоков

