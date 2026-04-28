В четырех районах Баку построят подпорные стены против селевых потоков

В четырех районах Баку будут построены подпорные стены для защиты от селевых потоков и наводнений.

Как сообщает Report, соответствующие меры предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень работ по ликвидации последствий сильных ливней и паводков в столице и регионах страны.

Согласно документу, подпорные стены планируется возвести в Сураханском, Сабаильском, Бинагадинском и Хатаинском районах столицы.