    Bakıda Azərbaycanın multikultural dəyərləri müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 16:51
    Bakıda Azərbaycanın multikultural dəyərləri müzakirə olunub

    Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) 8 Noyabr - Zəfər Gününün beş illiyinə həsr etdiyi "Biz birlikdə güclüyük" mövzusunda keçirdiyi tədbir çərçivəsində Azərbaycanın multikultural dəyərləri müzakirə olunub.

    Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, əvvəlcə qurumun hazırladığı "Vətənimiz" sənədli filmi nümayiş etdirilib.

    BBMM-in icraçı direktoru Rəvan Həsənov bildirib ki, mərkəz bu tarixi günü "Biz birlikdə güclüyük" şüarı altında qeyd etməklə həm ölkədə, həm də beynəlxalq müstəvidə birliyin, həmrəyliyin və qarşılıqlı hörmət dəyərlərinin vacibliyini bir daha vurğulayır:

    "Çünki Azərbaycan xalqının Zəfəri həm də milli və mənəvi birliyimizin, gücümüzün parlaq təzahürüdür. Zəfər Günü ilə bağlı "Azərbaycan multikulturalizmi" fənninin tədris olunduğu xarici ölkə universitetlərində də silsilə tədbirlər keçirilib".

    R.Həsənov xatırladıb ki, şanlı zəfərdən sonra Qarabağda, Şuşada keçirilən ilk mədəni tədbir xalqların birliyini tərənnüm edən "Xarıbülbül" festivalının keçirilməsi təsadüfi deyil:

    "Bu gün Zəfər qazanmışıq, suverenliyimizi tam bərpa etmişik, lakin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmaq istəyən qüvvələr yenə də öz məkrli mövqelərindən geri durmurlar. Bu səbəbdən Azərbaycan vətəndaşları dinindən, dilindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq öz həmrəyliyini daim qorumalıdır".

    BBMM-in Himayəçilik Şurasının üzvü, Xalq yazıçısı Elmira Axundova vurğulayıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır" kəlamı bu gün real həqiqətə çevrilib:

    "Vətən müharibəsi günlərində milliyyətindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarımız bir amal uğrunda - Azərbaycanın qələbəsi naminə birləşdilər. Müxtəlif etnik və dini icmaların nümayəndələri eyni səngərdə vuruşdu, Vətən üçün can qoydu. Bu, Azərbaycan multikulturalizminin, xalqımızın mənəvi gücünün ən gözəl təzahürüdür. Azərbaycan artıq postmünaqişə dövründədir, lakin bu dövrdə də mənəvi birliyimizə, multikultural dəyərlərimizə sadiq qalmaq, onları daha da möhkəmləndirmək mühüm vəzifə olaraq qalır. Çünki bu dəyərlər bizim milli kimliyimizin ayrılmaz hissəsidir".

    Digər çıxışçılar Vətən müharibəsində əldə edilən möhtəşəm zəfərin Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti, rəşadətli ordunun qəhrəmanlığı və xalqın bir yumruq kimi birləşməsi sayəsində mümkün olduğunu söyləyiblər. Eyni zamanda, bu qələbənin Azərbaycanın müstəqillik tarixində yeni bir mərhələ açdığını, xalqın milli kimliyini, vətənpərvərlik ruhunu daha da möhkəmləndirdiyini vurğulayıblar. Həmçinin Azərbaycanın bu dəyərləri ilə regionda və dünyada sülhün, tolerantlığın və qarşılıqlı hörmətin nümunəsinə çevrildiyini bəyan ediblər.

