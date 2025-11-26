İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Bahar Muradova Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:00
    Bahar Muradova Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edəcək
    Bahar Muradova

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bununla bağlı "Report"a dövlət qurumundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, vətəndaş qəbulu dekabrın 5-i saat 11:00-da Cəlilabad rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.

    Qəbulda Cəlilabad, Cəbrayıl və Biləsuvar rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.

