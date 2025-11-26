Bahar Muradova Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 26 noyabr, 2025
- 13:00
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bununla bağlı "Report"a dövlət qurumundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, vətəndaş qəbulu dekabrın 5-i saat 11:00-da Cəlilabad rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.
Qəbulda Cəlilabad, Cəbrayıl və Biləsuvar rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.
