Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb
Daxili siyasət
- 16 mart, 2026
- 12:06
Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərəra əsasən, koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı il 1 iyul saat 06:00-dək uzadılıb.
