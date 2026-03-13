İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanda qadın vəkillərin sayı artıb

    Daxili siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 10:40
    Azərbaycanda qadın vəkillərin sayı artıb

    Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov kollegiya yeni qəbul olan qadınların sayının artdığı bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov vəkilliyə qəbul olan yeni namizədlərin təntənəli andiçmə mərasimində deyib.

    O bildirib ki, yeni qəbul olunan üzvlərlə birlikdə qadın vəkillərin sayı 643 nəfərə çatıb, bu göstərici ümumi üzvlərin təxminən 22 %-ni təşkil edir:

    "Bu isə vəkillik peşəsində gender balansının tədricən gücləndiyini göstərir".

    Vəkillər Kollegiyası Anar Bağırov

