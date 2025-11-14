İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:44
    Bu ilin III rübünün sonuna ölkə ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün verilmiş və müddəti uzadılmış iş icazələrindən qüvvədə olanlara malik əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı 6607 nəfər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayıb.

    Bildirilib ki, onlardan 36,9 faizi tikinti, 9,1 faizi mədənçıxarma sənayesi, 8,6 faizi emal sənayesi, 7,4 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 5,3 faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 5,3 faizi təhsil, 27,4 faizi isə digər sahələrdə məşğul olmaq üçün iş icazələrinə malik olub.

