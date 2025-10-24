İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Daxili siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 10:41
    Azərbaycan və ingilis dillərində "Arbitraj" jurnalı çap ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Arbitraj Mərkəzinin və Azərbaycan Arbitraj Assosiasiyasının prezidenti Kəmalə Mehdiyeva Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışı ilə bağlı keçirilən beynəlxalq tədbirdə deyib.

    O bildirib ki, bu arbitraj sahəsi üzrə Azərbaycan dilində ədəbiyyat kasadlığı var:

    "Biz Azərbaycan və ingilis dillərində "Arbitraj" jurnalı çap edəcəyik. Burada beynəlxalq təcrübələrə aid materiallar çap olunacaq. Jurnal ildə iki dəfə çap olunacaq".

