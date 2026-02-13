İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Səbinə Əliyeva vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 17:19
    Səbinə Əliyeva vətəndaşları qəbul edib

    Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva fevralın 12-də Bakı şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib.

    Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ombudsman qəbul üçün müraciət etmiş vətəndaşları fərdi qaydada qəbul edib, bəzi məsələlərin operativ həlli məqsədilə yerində zəruri tədbirlər görülüb.

    Araşdırma tələb edən digər məsələlərin nəzarətdə saxlanılacağı və mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həll olunması istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumlarına müraciət ediləcəyi diqqətə çatdırılıb.

    Ombudsman Səbinə Əliyeva Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    17:59
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Münxendə Slovakiyanın müdafiə naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:58

    Ermənistan İstintaq Komitəsi metroda korrupsiya faktı üzrə cinayət işi qaldırıb

    Region
    17:48

    Bakı aeroportu istiqamətində bəzi marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdiriləcək

    İnfrastruktur
    17:42

    Bakı aeroportu sərnişinlərə alternativ marşrutlardan istifadə etməyi tövsiyə edib

    İnfrastruktur
    17:41

    Papikyan ABŞ-nin səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allenlə müdafiə əməkdaşlığını müzakirə edib

    Region
    17:39

    Qırmızı Bazarda torpağın əkin məqsədli istifadəsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılır

    ASK
    17:36

    NATO "Rheinmetall" konsernindən 200 milyon avroluq mərmi sifariş edib

    Digər ölkələr
    17:31

    "Qəbələ" rəsmisi: "Qış fasiləsində transferlərlə bağlı planlarımız tam həyata keçdi"

    Futbol
    17:20

    "Nar"ın dəstəyi ilə Jestdili.az-ın beynəlxalq inkişaf mərhələsinə start verildi

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti