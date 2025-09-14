Azərbaycan Prezidenti: Qarabağda və Zəngəzurda gedən quruculuq dünyanın heç bir yerində yoxdur
- 14 sentyabr, 2025
- 18:49
Biz beş il ərzində şəhərlər, kəndlər, körpülər, tunellər, su anbarları, elektrik stansiyaları qurmuşuq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələrinin və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşündə bildirib.
"Yəni, burada – Qarabağda və Zəngəzurda gedən quruculuq dünyanın heç bir yerində yoxdur. Əsas odur ki, Azərbaycan xalqı rahat yaşasın, xoşbəxt yaşasın, sülh içində yaşasın", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
