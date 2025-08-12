ANAMA-nın mütəxəssisi İsveçrədə təlim keçir

Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) müvafiq struktur bölməsinin mütəxəssisi İsveçrə Konfederasiyasının Stans şəhərində Cenevrə Beynəlxalq Humanitar Minalardan Təmizləmə Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən “Ərazilərin qısaldılması və ləğv edilməsi” təlimində iştirak edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ANAMA məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, kursun məqsədi Minatəmizləmə üzrə Milli Orqanlar, yerli və beynəlxalq icraçı təşkilatlar və müvafiq qurumların mina təhlükəsi ilə mübarizə sahəsində əməliyyat imkanlarının təkmilləşdirilməsidir.