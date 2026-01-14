İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün tədbirlər planı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:38
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə tədbirlər görüləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasında əks olunub.

    Qeyd edilib ki, həmin ərazilərdə mədəni irsin, o cümlədən arxeoloji abidələrin qorunması ilə bağlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlılığının artırılması nəzərdə tutulur.

    Bildirilib ki, 2026–2030-cu illərdə mövcud vəziyyətin təhlili, məlumatların sistemləşdirilməsi planlaşdırılır.

    Bu barədə tədbirlər planının hazırlanması və təsdiqi, mədəni irsin, o cümlədən arxeoloji abidələrin qorunması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi və nəticələrin "e-culture" platformasına inteqrasiyası həyata keçiriləcək.

    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

