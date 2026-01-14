В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

На освобожденных территориях будут приняты меры по возмещению ущерба, нанесенного культурному наследию.

Как сообщает Report, это предусмотрено Концепцией "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В связи с этим планируется совершенствование деятельности по защите культурного наследия, в том числе археологических памятников на этих территориях, а также повышение информированности международной общественности.

Отмечается, что в 2026-2030 годах намечены анализ текущей ситуации и систематизация имеющихся данных. В этих целях будет разработан и утвержден план мероприятий, реализованы меры по охране культурного наследия, включая археологические памятники, а также обеспечена интеграция полученных результатов в платформу e-culture.