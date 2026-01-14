Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    • 14 января, 2026
    • 17:57
    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    На освобожденных территориях будут приняты меры по возмещению ущерба, нанесенного культурному наследию.

    Как сообщает Report, это предусмотрено Концепцией "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В связи с этим планируется совершенствование деятельности по защите культурного наследия, в том числе археологических памятников на этих территориях, а также повышение информированности международной общественности.

    Отмечается, что в 2026-2030 годах намечены анализ текущей ситуации и систематизация имеющихся данных. В этих целях будет разработан и утвержден план мероприятий, реализованы меры по охране культурного наследия, включая археологические памятники, а также обеспечена интеграция полученных результатов в платформу e-culture.

