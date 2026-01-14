Anar Bağırov: Hakim vəzifəsinə təyin edilənlərin arasında VK-nın üzvlərinin olması yüksək göstəricidir
- 14 yanvar, 2026
- 16:08
Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırov hakim vəzifəsinə təyin edilənlərin arasında kollegiya üzvlərinin olması yüksək göstərici adlandırıb.
"Report"a VK-dan verilən məlumata görə, o, bu barədə hakim vəzifəsinə yeni təyin edilən vəkillərlə görüşü zamanı söyləyib.
Görüş zamanı kollegiyanın sədri Anar Bağırov bildirib ki, demokratik hüquqi dövlət quruculuğu yolunu tutan Azərbaycanda məhkəmə-hüquq islahatlarının əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və bu islahatlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir çağırışlara uyğun şəkildə uğurla davam etdirilir.
Dövlət başçısının 25 dekabr 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə hakim vəzifəsinə təyin edilən şəxslər arasında 8 nəfərin Vəkillər Kollegiyasının üzvü olduğunu nəzərə çatdıran sədr bunu yüksək göstərici kimi dəyərləndirib.
Qeyd olunub ki, vakant hakim vəzifələrinə qəbulla bağlı elan edilən müsabiqədə yüksək bilik və peşəkarlıq nümayiş etdirən Kollegiyanın 8 üzvü – Alməmmədov Nəriman Əli oğlu Ağcabədi Rayon Məhkəməsinə, Əliyeva Aytəkin Güləli qızı Biləsuvar Rayon Məhkəməsinə, Qazıbəyov İbrahim Mehman oğlu Quba Rayon Məhkəməsinə, Maxsudova Ülkər Taleh qızı Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinə, Mirzəzadə Asim Vilayət oğlu Qax Rayon Məhkəməsinə, Mustafayev Cavidan Mustafa oğlu Laçın Rayon Məhkəməsinə, Səfərli Günel Adil qızı Qusar Rayon Məhkəməsinə, Süleymanov Cavid Loğman oğlu Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinə Prezidentin 25 dekabr 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə hakim vəzifəsinə təyin olunublar.
Tədbirin sonunda Anar Bağırov hakim vəzifəsinə təyin edilən şəxslərə fəxri fərmanları təqdim edib.