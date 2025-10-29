Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 17 ailə köçürülür
Daxili siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 12:05
Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Həsənriz kəndinə 17 ailənin (83 nəfər) qayıdışı həyata keçirilib.
Bununla da kəndə köçürülən ailələrin sayı 205-ə (764 nəfər) çatacaq.
