İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 17 ailə köçürülür

    Daxili siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:05
    Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 17 ailə köçürülür

    Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Həsənriz kəndinə 17 ailənin (83 nəfər) qayıdışı həyata keçirilib.

    Bununla da kəndə köçürülən ailələrin sayı 205-ə (764 nəfər) çatacaq.

    "Böyük Qayıdış" Ağdərə Həsənriz kəndi köç

    Son xəbərlər

    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    12:45

    Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!

    İKT
    12:43

    "Masdar": Azərbaycanda günəş və külək stansiyaları üzrə şəbəkə təhlili aparılır

    Energetika
    12:42

    İnsanları xaricdə işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    12:40

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti