В село Гасанриз Агдеринского района переселяются еще 17 семей
Внутренняя политика
- 29 октября, 2025
- 12:57
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе осуществляется возвращение 17 семей (83 человек) в село Гасанриз.
Таким образом, число семей, переселенных в село, достигнет 205 (764 человека).
