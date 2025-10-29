Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В село Гасанриз Агдеринского района переселяются еще 17 семей

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:57
    В село Гасанриз Агдеринского района переселяются еще 17 семей

    В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе осуществляется возвращение 17 семей (83 человек) в село Гасанриз.

    Таким образом, число семей, переселенных в село, достигнет 205 (764 человека).

    село Гасанриз переселение ООН
    Фото
    Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 17 ailə köçürülür

    Последние новости

    13:24

    ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАС

    Другие страны
    13:20

    В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    13:20

    Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    13:18

    Джавид Абдуллаев: Азербайджан сталкивается с проблемами в реализации потенциала ВИЭ

    Энергетика
    13:16

    АБР готов усилить сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленых инвестиций" и углеродных рынков

    Энергетика
    13:15

    Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

    Внешняя политика
    13:12
    Фото
    Видео

    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Рафаэлем Аббасовым - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:12
    Фото

    В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменя

    Промышленность
    13:07
    Фото
    Видео

    В Баку похоронили трех шехидов I Карабахской войны - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей