İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ağdam sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 14:54
    Ağdam sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Ağdam şəhər sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib.

    Bu barədə "Report"a Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, azad edilmiş ərazilərdə mina və partlayıcı hərbi sursatlarla bağlı təhlükənin aradan qaldırılması üçün ərazilərdə müvafiq təmizləmə işləri aparılmaqla yanaşı, əhalinin maarifləndirilməsi də həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq, növbəti tədbir Ağdam şəhərinə köçürülən ailələr arasında keçirilib. Dövlət Komitəsində keçirilən tədbirdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələləri və vahid aylıq müavinətin daimi yaşayış yerinə geri qayıtmış şəxslərin üç il müddəti başa çatdıqdan sonra dayandırılacağı və mina təhlükəsi haqqında hazırlanmış videoçarxlar məcburi köçkünlər üçün nümayiş etdirilib. Qeyd edilən video çarxlar, mediada mütəmadi olaraq yayımlanır.

    Xatırladaq ki, Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində Dövlət Komitəsi tədbirlər planına uyğun olaraq aidiyyəti şöbə, yerli nümayəndəliklər və Mənzil-Kommunal İstismar Sahələri tərəfindən məcburi köçkünlərlə mütəmadi olaraq qanunvericiliyin tələbləri barədə maarifləndirici görüşlər keçirilir, sosial müdafiə tədbirlərinə dair məlumat kitabçaları və broşürlər hazırlanaraq məcburi köçkünlərə təqdim olunur, videoçarxlar çəkilir.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsindən mina

    Son xəbərlər

    15:08

    147 nömrəli Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib

    Digər
    15:08

    Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıb

    Region
    15:01

    Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilib

    Hadisə
    15:00

    Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Komanda
    15:00

    Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:54

    Ağdam sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    14:51

    "Araz-Naxçıvan" rəsmisi: "Hədəfə çatmaq üçün komandanın kifayət qədər potensialı var"

    Futbol
    14:51
    Foto

    Azərbaycan XİN başçısı Mustafa Destici ilə TDT-də prioritetlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    14:48

    Azərbaycan Aşqabadda Xəzərin balıq ehtiyatları ilə bağlı toplantıda iştirak edəcək

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti