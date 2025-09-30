İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Nigar Arpadarai: Gənclərin enerjisi, ideyaları iqlim dəyişmələri ilə mübarizədə zəruridir

    COP29
    • 30 sentyabr, 2025
    • 11:39
    Nigar Arpadarai: Gənclərin enerjisi, ideyaları iqlim dəyişmələri ilə mübarizədə zəruridir
    Nigar Arpadarai

    Gənclər iqlim fəaliyyəti üçün əsas qüvvədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu COP29-un iqlim üzrə yüksək səviyyəli çempionu Nigar Arpadarai Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW2025) çərçivəsində keçirilən Gənclərin Rəhbərliyində İqlim Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, gənclərin enerjisi, ideyaları iqlim dəyişmələri ilə mübarizədə zəruridir:

    "Çünki iqlim dəyişikliyi passiv bir təhdid deyil, bizim bu günümüzdür. Heç bir yol xəritəsi, danışıqlar eləcə də qlobal öhdəlik gənclərin liderliyi və davamlılığı olmadan uğurlu olmayacaq. Gənclər həqiqətən də bizə yol göstərir. Dünyanın hər yerində gənclər startaplar qurur, icma dayanıqlığı layihələrinə rəhbərlik edir, iqlim yürüşləri təşkil edir, ədalət tələb edir".

    N.Arpadarai bildirib ki, Azərbaycanda da gənclər daha yaşıl həllər hazırlayır, ekoloji çirklənmə ilə bağlı maarifləndirmə aparır, Xəzər sahillərindən dağ kəndlərinə qədər meşəsalma və təbiəti mühafizə işlərinə rəhbərlik edirlər:

    "Onlar sübut edirlər ki, ambisiya təkcə sözlərdə deyil, həyatları, icmaları və sistemləri dəyişdirən əməllərdədir. Bu forum da gənclərin platformasıdır. Bu platforma innovasiya yaratmaq, əlaqə yaratmaq, dinləmək və danışmaq üçün gənclərin platformasıdır. Gənclər bu prosesin mərkəzində olmalıdır".

    COP29-un iqlim üzrə yüksək səviyyəli çempionu vurğulayıb ki, Azərbaycan COP29-un sədrliyi olaraq həmişə gənclərin səsinin eşidilməsinə çalışacaq.

    İqlim həftəsi BCAW2025 Nigar Arpadarai COP29

    Son xəbərlər

    12:01

    Pakistanda partlayış baş verib, 19 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:59
    Foto

    III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti çövkən matçı keçirilib

    Fərdi
    11:59

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 68 xarici şirkət təmsil olunur

    Mədəniyyət siyasəti
    11:57

    Ədliyyə Nazirliyi süni intellekt əsaslı rəqəmsal xidmət istifadəyə verib

    Daxili siyasət
    11:57

    MM Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    11:56

    2024-cü ildə təbii fəlakətlər nəticəsində iqlim zərərləri 320 milyard dollar təşkil edib

    COP29
    11:56
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri daha bir medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    11:56
    Foto
    Video

    FHN Sumqayıtda yanğın-taktiki təlim keçirib

    Hadisə
    11:55

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti