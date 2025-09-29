İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Nazir müavini: Azərbaycanın Afrika ölkələrinə münasibətdə yeni gücləndirilmiş strategiyası var

    COP29
    • 29 sentyabr, 2025
    • 11:13
    Nazir müavini: Azərbaycanın Afrika ölkələrinə münasibətdə yeni gücləndirilmiş strategiyası var
    Yalçın Rəfiyev

    Azərbaycanın Afrika ölkələri, ümumiyyətlə, Afrika qitəsinə münasibətdə xarici siyasətində yeni gücləndirilmiş strategiya var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini, COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW2025) çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu il ondan çox Afrika ölkəsinə hökumət missiyaları təşkil edilib:

    "Afrikanın bir çox ölkələrindən Azərbaycana həm liderlər, həm də hökumət rəsmiləri səviyyəsində səfərlər olub. Əsas məqsəd Afrika ölkələri ilə Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsidir".

    Nazir müavini əlavə edib ki, Azərbaycan Afrika qitəsində diplomatik təmsilçiliyini gələcəkdə genişləndirməyi planlaşdırır:

    "Bununla biz həmin ölkələrin gələcəkdə böyük platformalarda dəstəyini qazana bilərik. Eyni zamanda, həmin ölkələrdə ortaq dəyərləri bölüşürük".

    İqlim həftəsi BCAW2025 Afrika Yalçın Rəfiyev COP29

    Son xəbərlər

    11:29

    Cəlal Qasımov: "INMerge" - Mərkəzi Avrasiyanın əsas innovasiya hadisəsidir"

    İKT
    11:29

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın rəqibinin Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    11:29

    Vladanka Andreyeva dünya ölkələrini iqlim dəyişmələri ilə birgə mübarizəyə çağırıb

    Ekologiya
    11:26
    Foto

    ASCO yeni sərnişin gəmilərinin inşası üzrə son vəziyyəti açıqlayıb

    İnfrastruktur
    11:23

    "PAŞA Holdinq" rəsmisi: "INMerge" İnnovasiya Sammitinin əsasını startaplar təşkil edir

    İKT
    11:19

    Qırğızıstan rəsmisi: TDT qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün potensiala malikdir

    Digər ölkələr
    11:15

    III MDB Oyunları: Belarus təmsilçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB - 3

    Fərdi
    11:15

    İlham Əliyevin BMT-dəki çıxışı təkcə diplomatik məna daşımır - RƏY

    Xarici siyasət
    11:14

    Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti