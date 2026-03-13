İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Murat Kurum: Azərbaycan COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoydu

    COP29
    • 13 mart, 2026
    • 11:37
    Murat Kurum: Azərbaycan COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoydu

    Azərbaycan 2024-cü ilə COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoydu.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin ekologiya, şəhərsalma və iqlim dəyişiklikləri naziri, COP31-in Prezidenti Murat Kurum XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində baş tutan "COP-u yaşatmaq uğrunda mübarizə" adlı panel sessiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Bakı Forumu çox kritik məqamda baş tutur:

    "Dünyada münaqişə ocaqları artır. Bu baxımdan Bakıda aparacağımız müzakirələr çox əhəmiyyətli olacaq. Türkiyə COP31-in ev sahibi kimi prosesin müzakirə salonlarından kənara çıxmasını, alınan qərarların təcrübəyə daşınmasını istəyir. İndiyədək keçirilmiş COP tədbirlərində alınmış qərarlar çox dəyərlidir. COP31 isə indiyə qədərki qərarların nəzərdən keçirilib reallaşdırılması baxımından vacib olacaq".

    COP29 Qlobal Bakı Forumu Murat Kurum COP31

    Son xəbərlər

    12:00

    Azərbaycanın xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Digər
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda ötən il istehlaka yararsız 270 ton məhsul məhv edilib

    ASK
    11:45

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü ilə bağlı yürüş keçirilir

    Region
    11:44

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə ötən il 63 şəhərsalma layihəsi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    11:43

    Lu Mey: Çin Azərbaycanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti