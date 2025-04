COP29-un Gənc İqlim Çempionu “YouthLead Climate Action”da iştirak edib

COP29-un Gənc İqlim Çempionu Leyla Həsənova "YouthLead Climate Action" tədbirinin təşkilatçılarından biri olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

Məlumata əsasən, iştirakın məqsədi gənclərin Belemdə keçiriləcək BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 30-cu sessiyası (COP30) ilə bağlı prioritetləri və istəkləri haqqında fikirlərini dinləmək olub.

"Bu, COP29 və bu il keçiriləcək COP30-un gənc iqlim çempionlarının işi barədə məlumat verməyə kömək edəcək dəyərli müzakirə idi", - paylaşımda qeyd edilib.