İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Antonio Quterreş: Dünya iqlimlə mübarizədə öz uğursuzluğunu etiraf etməlidir

    COP29
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:36
    Antonio Quterreş: Dünya iqlimlə mübarizədə öz uğursuzluğunu etiraf etməlidir
    BMT-nin baş katibi Antoniu Quterriş
    REUTERS/ Denis Balibouse

    Yaxın illərdə Yer kürəsinin temperaturu 1,5°C-dən çox artacaq, lakin bu artımın müvəqqəti olması üçün tədbirlər görmək hələ də gec deyil.

    "Report"un "The Guardian"a istinadən məlumatına görə, bunu BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bildirib.

    "Gəlin uğursuzluğumuzu etiraf edək. 1,5°C həddini aşmaq dağıdıcı nəticələrə səbəb olacaq", - o qeyd edib.

    BMT-nin Baş katibi Braziliyada keçiriləcək COP30-da toplaşacaq dünya liderlərini zərərli tullantıların azaldılmasını nə qədər çox təxirə salarlarsa, fəlakətli nəticələrin ehtimalının da bir o qədər artacağını etiraf etməyə çağırıb.

    Onun sözlərinə görə, sammitdə kursun dəyişdirilməsi zərurətinin qəbul edilməsi prioritet olacaq.

    Baş katib belə bir vəziyyətin səbəbini milli səviyyədə müəyyən olunmuş töhfələrin çatışmazlığı ilə əlaqələndirib. O bildirib ki, bunlar iqlimin qorunması üçün hər bir ölkənin Paris iqlim sazişi çərçivəsində müstəqil olaraq hazırladığı fəaliyyət planlarıdır. Hazırda cəmi 62 ölkə öz planlarını BMT-yə göndərib.

    Antonio Quterreş COP30 BMT İqlim
    Гутерриш: Мир должен признать свой провал в климатической борьбе

    Son xəbərlər

    16:56

    Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:55

    Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:55

    Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Naxçıvanda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    16:51

    Mirzoyan və Floyd Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması ilə bağlı yeni imkanları müzakirə ediblər

    Region
    16:46
    Foto

    İlham Əliyev Cəbrayılın Şahvəlli kəndində "Şəms" və "Üfüq" Günəş Elektrik stansiyalarının təməlini qoyub

    Daxili siyasət
    16:41

    Muxtar Babayev Paris Sülh Forumunda çıxış edəcək

    COP29
    16:36

    Antonio Quterreş: Dünya iqlimlə mübarizədə öz uğursuzluğunu etiraf etməlidir

    COP29
    16:33

    Azərbaycan Kuboku: 1/8 finala yüksələn daha bir komanda müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti