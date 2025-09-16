İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Hadrutlu gənc: Atamın illərlə cənnət adlandırdığı torpaqlarda olduğum üçün çox xoşbəxtəm

    Cəmiyyət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 04:54
    Hadrutlu gənc: Atamın illərlə cənnət adlandırdığı torpaqlarda olduğum üçün çox xoşbəxtəm

    İllərlə atamın cənnət adlandırdığı torpaqlarda olduğum üçün çox xoşbəxtəm.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında Hadrut qəsəbə sakini Zoya Mustafazadə deyib.

    "Atam Hadrutla bağlı xatirələrini bizimlə paylaşanda hər zaman buranın cənnət olduğunu təsəvvür edirdim. Artıq mən xəyallarımda canlandırdığım bu cənnətdə - ata torpağımda yaşayıram. Ali məktəbdə tarix müəllimi ixtisası üzrə təhsil almışam.  İstəyirəm ki, bu qəsəbənin şagirdlərinə torpaqlarımızın işğaldan azad edilərək əldə olunan zəfərimizin tarixini  öyrədim. 

    Bizim bu gün Hadrutda olmağımıza səbəbkarı cənab prezidentimizə Hadrutdan olan bir gənc kimi təşəkkür edirəm. Çox xoşbəxtəm ki, hazırda ailəmlə birgə illərdir, arzusunda olduğumuz torpaqda yaşayırıq.

    Vətən üçün canlarından keçən bütün şəhidlərimizə isə Allahdan rəhmət diləyirəm", - deyə Z. Mustafazadə bildirib.

    Hadrut qəsəbə sakini tarix müəllimi

    Son xəbərlər

    04:54

    Hadrutlu gənc: Atamın illərlə cənnət adlandırdığı torpaqlarda olduğum üçün çox xoşbəxtəm

    Cəmiyyət
    04:27

    Mexikoda yük maşınının partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıb

    Digər ölkələr
    03:57

    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    03:19

    İsrail Qəzzanı ələ keçirmək məqsədilə genişmiqyaslı hücuma başlayıb

    Digər ölkələr
    03:12

    Yaxın 4 ildə ARDNF-dən büdcəyə transfert 10 milyard manata endiriləcək

    Maliyyə
    03:05

    Gələn il Azərbaycanın dövlət borcunun 27 milyard manatı keçəcəyi gözlənilir

    Maliyyə
    02:57

    Azərbaycanda sair vergi daxilolmaları üzrə proqnoz 3 dəfəyə yaxın artırılır

    Maliyyə
    02:56

    Azərbaycanda dövlət rüsumundan daxilolmalar üzrə proqnoz 7 %-dən çox azaldılır

    Maliyyə
    02:51

    Azərbaycanda gömrük rüsumları üzrə proqnoz cüzi artırılır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti