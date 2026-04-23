    Vüqar Bayramov: "Qadın sahibkarlığının inkişafı iqtisadi dayanıqlılıq baxımından vacibdir"

    Biznes
    • 23 aprel, 2026
    • 16:49
    Vüqar Bayramov: Qadın sahibkarlığının inkişafı iqtisadi dayanıqlılıq baxımından vacibdir

    Azərbaycan üçün qadın sahibkarlığının inkişafı iqtisadiyyatın dayanıqlılığı baxımından çox vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov Bakıda keçirilən "Qadın iştirakçılarının təbliği" konfransında bildirib.

    O qeyd edib ki, hazırda mikro və kiçik-orta sahibkarlıqda qadınların payı nisbətən çox olsa da, hazırda iri sahibkarlar arasında qadın sahibkarlar yoxdur: "Baxmayaraq ki, mikro sahibkarların 25 %-i qadın sahibkarlardır. Fərdi sahibkarlarda bu rəqəm 18 %, orta sahibkarlarda isə təxminən 7%-ə yaxındır. Amma böyük qadın sahibkarlar yoxdur. Hazırda mikro sahibkarlıqdan başlayaraq daha sonra biz təsnifatda pilləli şəkildə qadın sahibkarların sayının azalmasını müşahidə edirik".

    Deputat bildirib ki, iqtisadiyyatın dayanıqlılığı həm də onun inklüzivliyindən asılıdır: "Azərbaycanda yaradılacaq dəyərdə qadın və uşaqların, xüsusən də qadınların payının artırılması və dəyərə çıxış imkanlarının inklüziv olaraq genişləndirilməsi çox vacibdir".

    Son xəbərlər

    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    20:08

    Netanyahu: Tramp İrana çox güclü təzyiq göstərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti