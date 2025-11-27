İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Trendyol" ilin "Əfsanə günlər"ini elan edir

    • 27 noyabr, 2025
    • 19:30
    Trendyol ilin Əfsanə günlərini elan edir

    Türkiyənin aparıcı e-ticarət platforması və dünyanın ən böyük elektron ticarət platformalarından biri Trendyol "Əfsanə günlər" kampaniyasına başlayır.

    27 noyabr-2 dekabr tarixlərini əhatə edəcək kampaniya müddətində məişət texnikası, ev və mətbəx ləvazimatları, geyim, kosmetika və baxım məhsulları da daxil olmaqla, 1500-dən çox kateqoriyada alış-veriş daha sərfəli olacaq.

    "Trendyol"un Azərbaycandakı istifadəçiləri "Əfsanə günlər" müddətində NOYABR20 kodu ilə 20% endirim əldə edəcəklər. Həmçinin, müxtəlif mağazalar kampaniya günlərində mağazaya özəl xüsusi endirimlər, 20%, 30% və 40%-lik kuponlar və səbətə özəl endirimlər təqdim edəcək.

    "Əfsanə günlər"in fürsətləri bununla bitmir. "Ultra Çarx", "Paylaş-Qazan" və digər interaktiv aksiyalar da müştərilərə əlavə kuponlar və bonuslar qazandıracaq.

    Kampaniya müddətində "Trendyol" istifadəçiləri daha rahat ödəmə üsullarından yararlana biləcəklər. "Birbank" taksit kartı sahibləri ödəmələrini 2, 3, 6 hissəyə bölməklə və yaxud "İndi al, sonra ödə" imkanından istifadə etməklə həyata keçirə bilərlər.

    Trendyol Əfsanə günlər

