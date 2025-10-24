İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilib

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:28
    TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilib

    İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu gün Bakıda keçirilmış Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 2-ci iclasının yekunlarına dair Bəyannamə qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, iclasda özəl sektorun iqtisadi əməkdaşlıq formatlarına daha fəal cəlb olunmasının vacibliyi qeyd olunub.

    Bildirilib ki, biznes strukturları ideyaların, texnologiyaların və investisiyaların mənbəyi kimi iqtisadi əməkdaşlığın əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrilməlidirlər. İstehsal müəssisələri, tədqiqat mərkəzləri və startap ekosistemləri bir araya gələrək regionda sənayenin dayanıqlı inkişafını və innovativ artımın əsasını gücləndirə bilər. Bu məqsədlə üzv ölkələrdə fəaliyyət göstərən iri sənaye şirkətlərinin iştirakı ilə texnologiya platformasının qurulması təklif olunub.

    Şimal və Cənub, Şərq və Qərb arasında strateji coğrafi mövqeyə malik TDT ölkələrinin bu üstün potensialdan və Orta Dəhlizin artan imkanlarından səmərəli faydalanmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb.

    İclasda işçi qrupunun 1 illik fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Üzv ölkələr arasında tanışlıq və təcrübə mübadiləsi prosesinin uğurla həyata keçirildiyi qeyd edilib, irəli sürülən təşəbbüslərin önəmi diqqətə çatdırılıb.

    TDT-nin Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 3-cü İclasının növbəti il Qazaxıstanda keçirilməsi qərara alınıb.

    TDT İqtisadiyyat Nazirliyi

    Son xəbərlər

    16:39

    "Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"

    Komanda
    16:37

    Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilər

    Region
    16:36

    Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib

    Region
    16:32
    Rəy

    Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRH

    Analitika
    16:30

    Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    16:28

    Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edib

    Biznes
    16:28
    Foto

    TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilib

    Biznes
    16:25

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    16:22

    Cəbrayıl sakini: Həmişə deyirdim ki, torpağımız azad olunsa, ora ayaqyalın gedəcəm - VİDEO

    Multimedia
    Bütün Xəbər Lenti