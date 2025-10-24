В Баку принята декларация по итогам второго заседания министров ОТГ

В Баку по итогам второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) принята итоговая декларация.

Как сообщает Report, участники подчеркнули необходимость более активного участия частного сектора в экономических форматах сотрудничества.

Отмечено, что бизнес-структуры должны стать основной движущей силой экономического взаимодействия, источником идей, технологий и инвестиций.

Было предложено создать технологическую платформу с участием крупных промышленных компаний стран-участниц для укрепления устойчивого промышленного развития и инновационного роста региона.

Отдельно отмечено значение стратегического географического положения стран ОТГ и растущего потенциала Среднего коридора для расширения взаимовыгодных связей.

Третье заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ решено провести в 2026 году в Казахстане.