В Баку принята декларация по итогам второго заседания министров ОТГ
- 24 октября, 2025
- 16:48
В Баку по итогам второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) принята итоговая декларация.
Как сообщает Report, участники подчеркнули необходимость более активного участия частного сектора в экономических форматах сотрудничества.
Отмечено, что бизнес-структуры должны стать основной движущей силой экономического взаимодействия, источником идей, технологий и инвестиций.
Было предложено создать технологическую платформу с участием крупных промышленных компаний стран-участниц для укрепления устойчивого промышленного развития и инновационного роста региона.
Отдельно отмечено значение стратегического географического положения стран ОТГ и растущего потенциала Среднего коридора для расширения взаимовыгодных связей.
Третье заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ решено провести в 2026 году в Казахстане.