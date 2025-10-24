Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    В Баку принята декларация по итогам второго заседания министров ОТГ

    24 октября, 2025
    В Баку принята декларация по итогам второго заседания министров ОТГ

    В Баку по итогам второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) принята итоговая декларация.

    Как сообщает Report, участники подчеркнули необходимость более активного участия частного сектора в экономических форматах сотрудничества.

    Отмечено, что бизнес-структуры должны стать основной движущей силой экономического взаимодействия, источником идей, технологий и инвестиций.

    Было предложено создать технологическую платформу с участием крупных промышленных компаний стран-участниц для укрепления устойчивого промышленного развития и инновационного роста региона.

    Отдельно отмечено значение стратегического географического положения стран ОТГ и растущего потенциала Среднего коридора для расширения взаимовыгодных связей.

    Третье заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ решено провести в 2026 году в Казахстане.

